City passe 8 buts à Salford, Jack Grealish réussit à marquer un but

Manchester City 8-0 Salford

Buts : Doku (8e & 69e S.P.), Mubama (20e), O’Reilly (43e), Grealish (49e S.P.) & McAtee (62e, 72e & 81e)

Enfin un derby que City peut gagner.

Battu par Manchester United en décembre, Manchester City s’est vengé sur un autre voisin, Salford, en FA Cup (8-0). Le troisième de League Two, racheté en 2014 par plusieurs légendes des Red Devils, n’a pas fait le poids. Le onze aligné par Pep Guardiola, mêlant des tauliers et des petits jeunes, a offert le rendement attendu. Jérémy Doku n’avait marqué que trois buts cette saison ? Le Belge s’est offert un doublé, et James McAtee un triplé. Jack Grealish a retrouvé des couleurs en inscrivant son premier but depuis décembre 2023, et en y ajoutant deux passes décisives. Les pépites Divin Mubama (20 ans) et Nico O’Reilly (19 ans) ont également participé à la fête en faisant trembler les filets. Les voyants se rapprochent petit à petit du vert, à J-11 du choc face au PSG…

La Ligue 1 vous salue

Tous les gros ont assuré, puisque Liverpool a tranquillement écarté Accrington Stanley, avec le premier but en rouge pour Federico Chiesa (4-0), et que Chelsea s’est amusé contre Morecambe, avec un pion de Christopher Nkunku (5-0). Les anciens de la Ligue 1 ont d’ailleurs brillé sur de nombreuses pelouses. Stephy Mavididi et Wout Faes ont marqué lors de la démonstration de Leicester face à QPR (6-2), comme Rayan Aït-Nouri lors du court succès de Wolverhampton à Brighton (1-2). Sans oublier les doublés de Georginio Rutter avec Brighton (victoire 0-4 à Norwich) et de Dango Ouattara avec Bournemouth (4-1 contre West Brom). La surprise du jour est venue de Brentford, sorti à domicile par Plymouth Argyle, lanterne rouge du Championship qui a récemment licencié Wayne Rooney (0-1).

Le choix était visiblement le bon.