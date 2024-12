Medhi les choses.

Dans une interview accordée à La Provence ce mercredi, Medhi Benatia évoque, parmi d’autres sujets chauds du moment, le faible temps de jeu en équipe première des jeunes joueurs issus de la formation marseillaise. Selon le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, si « ceux à qui on avait prédit davantage de minutes ne jouent pas, ce n’est pas un vol ». « Je ne suis pas sûr qu’on ait un crack générationnel comme Samir Nasri, un mec qui puisse jouer au Vélodrome à 17 ans. Je ne le vois pas, en tout cas. Mais on va travailler pour y arriver », ajoute-t-il.

Trop de respect pour les anciens ?

Alors que seulement trois « minots » de moins de 21 ans ont grappillé une poignée de minutes cette saison (Enzo Sternal, Keyliane Abdallah et Alexi Koum), Benatia considère que les jeunes ne se mettent pas assez en évidence à l’entraînement : « Je les vois à l’entraînement, ils ne se lâchent pas comme ils devraient le faire […] Entre un gamin de 17 ans et Højbjerg ou Rabiot, je dois voir la différence. Mais dans l’envie, l’enthousiasme, un jeune doit me sauter aux yeux […] Ils se disent trop qu’ils n’auront pas leur chance, que c’est compliqué. En réalité, il y a trop de respect. »

C’est important le respect des aînés, aussi.

