Adi Hütter prend la défense de ses jeunes après la défaite contre Arsenal

Sous les projecteurs de l’Emirates Stadium, l’AS Monaco a dû rendre les armes face à un Arsenal bien trop solide. Malgré un score lourd (3-0) et des erreurs évitables, Adi Hütter a tenu à saluer la combativité de ses joueurs et à tirer des enseignements précieux de cette confrontation.

Après la défaite, Adi Hütter s’est livré en conférence de presse, comme rapporté par le club : « Je dois avouer qu’Arsenal mérite cette victoire, car c’était la meilleure équipe sur le terrain. J’étais satisfait des 20 premières minutes après notre retour des vestiaires. J’ai vu ce que je voulais voir, même si je ne dirais pas que nous dominions cette rencontre à ce moment-là. » Cependant, les erreurs défensives des Monégasques ont coûté cher : « À ce niveau, ce n’est pas possible, pas acceptable de faire de telles erreurs qui sont carrément des cadeaux. Nous leur offrons clairement le deuxième but, ce dont ils n’avaient pas besoin. »

Malgré la déception, Hütter a tenu à défendre son jeune effectif et surtout Eliesse Ben Seghir et Maghnes Akliouche : « Ils jouent un beau football et j’aime ça. Aujourd’hui ils ont encore montré qu’ils étaient de très grands talents. Pour leur apprentissage, je pense que c’était une bonne chose ce match à l’Emirates Stadium, face à une top team en Europe. Il ne faut pas oublier que Lamine Camara jouait aussi la relégation l’an dernier à Metz, et que c’est un gros step pour lui de jouer un match de Ligue des champions contre Arsenal. ».

