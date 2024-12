Bruno Genesio sacré meilleur entraîneur français par... vous

« La question, c’est de savoir qui se pose encore cette question. En voilà une vraie putain de bonne question. » – Père Tinan, circa 2024.

À la question « Bruno (Pep) Genesio est-il le meilleur entraineur français actuellement ? », les lecteurs de So Foot ont tranché sans trembler : oui à 72 %. Vu la capacité à créer des majorités nettes avec ses sondages éclairs, Hadopi Conqueror, nous prête des ambitions qui ne sont pas les nôtres : « SoFoot, vous allez faire des jaloux à l’Élysée. »

Roy, Deschamps, Galthié… et Cockney.

Malgré cette falaise de « oui » digne d’un reportage d’Inoxtag, vous avez été nombreux à ramener tout et n’importe qui comme un mauvais Planète Rap pour challenger le Pep. D’après M. Manatane notre cher Bruno « ne pourra jamais être que numéro 2 dans un secteur où a sévi l’immense Raymond Domenech. D’aucuns diront que Ray-Do est hors sujet car il n’entraîne plus. Mais le moustachu n’est jamais aussi bon que quand il est sans poste. » Hors sujet, certes, mais étrangement pertinent.

Pour Shtrafnoï… Padatcha! Udaaaarrrr!!!, le vrai GOAT, c’est Fabien Galthié et ses lunettes 3D. « Il a battu les All Blacks, lui. Pep ne peut pas en dire autant. » Bien vu, on enfile nos lunettes rouges et bleues et on y voit de suite plus clair. ajACID, lui, n’y va pas avec le dos du canistrelli : « A-t-il déjà battu le légendaire Ciccolini ? Vous avez votre réponse. » En gros, si Pep veut prouver qu’il est un boss, direction Régionale 2 en Corse avec un paquet de LU comme budget on verra ce qu’il peut faire.

Heureusement, certains apportent un peu de lucidité. Chauve sourit : « Après Deschamps. » Oui, c’était évident, merci. Et chetilboubourse tranche : « Non, c’est Éric Roy. Terminé, bonsoir. » Bonne soirée à toi aussi. Pour Ouène Roux-Né‐Aficionado della : « Oui, tant que Mon Cher Cockney ne devient pas entraîneur, Pep trône tout en haut. ». Pep profiterait juste de l’absence des immenses Raymond, Zizou ou Cockney pour être au sommet ? N’est-il finalement qu’un bouche-trou ?

Oui pour tout le monde, sauf les Lyonnais.

Après avoir cité tout le casting des hommes de plus de 50 ans qui errent, revenons au sujet. Pour Berbateuf : « Ça bosse intelligemment au LOSC. Ses joueurs ont l’air de kiffer, ça tape le Barça, le Real, ça tient tête à la Juve. Aucun autre coach français ne peut se targuer de ça à mi-saison. Réponse OUI. C’est factuel. ». RgonedpDistrict est catégorique : « J’ai lu : Bruno Genesio est-il le meilleur ? J’ai cliqué direct sur oui ».

Enfin, les supporters lyonnais se réveillent en mode mauvais Gones. Selon Sexybadherne69CFA2, « Bruno Genesio est au métier d’entraîneur ce que Maxwell Cornet était au poste d’attaquant gauche et/ou latéral gauche ». NilhusCFA2 modère : « Alors si la réponse est oui, c’est que le niveau n’est pas spécialement élevé. ».

La messe est dite, le seul Pep aujourd’hui c’est Genesio.

Mitchel Bakker, back dans les bacs