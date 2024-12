Pourtant interdit de transferts cet hiver, l’OL se prépare à accueillir Thiago Almada

Au nez et la barbe de la DNCG.

Ce mardi, après la cuisante défaite de Botafogo en quarts de finale de la Coupe Intercontinentale face à Pachuca (3-0), le prometteur Thiago Almada, arrivé cet été en provenance d’Atlanta contre 25 millions de dollars, annonce déjà son départ pour rejoindre l’Olympique lyonnais en janvier. Un mouvement qui pose énormément de questions.

John Textor et ses bons tuyaux

Le 15 novembre dernier, la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion a sanctionné l’OL de John Textor d’une interdiction de recrutement durant ce mercato hivernal, avec une menace de relégation en Ligue 2 si le club ne respecte pas les critères financiers dès la saison prochaine. Cependant, le président américain a plus d’un tour dans son sac. Propriétaire du Eagle Football Group, qui comprend Molenbeek, Crystal Palace, Lyon et Botafogo, l’Américain propose aux joueurs recrutés des contrats « d’affiliation », dans lesquels peuvent figurer des clauses de transfert anticipé entre les clubs du groupe.

C’est exactement le cas avec Thiago Almada, qui a déclaré au micro du média brésilien Caze TV : « Quand j’ai signé à Botafogo, c’était déjà prévu que je rejoigne Lyon au bout de six mois, c’est ce qui va se produire ». Textor, transparent sur ses intentions, avait déjà annoncé cet été, lors du transfert : « Thiago a été recruté par notre staff en France. Nous l’avons convaincu de nous rejoindre chez Eagle. Il veut jouer à Botafogo et nous aider à gagner des titres avant d’aller en Europe. Son contrat prévoit son départ pour la France en janvier ».

Comme quoi, contourner les règles institutionnelles semble être une spécialité américaine.

Adryelson était le meilleur défenseur de l’OL selon Pierre Sage, assure John Textor