Adryelson était le meilleur défenseur de l’OL selon Pierre Sage, assure John Textor

Le show à l’américaine.

Quand John Textor sort du bois pour prendre la parole, le propriétaire de l’OL peut faire honte aux supporters du club rhodanien, mais il a le mérite d’être divertissant. Cette fois, c’est au sujet du défenseur brésilien Adryelson que l’homme d’affaires s’est distingué. De retour à Botafogo, autre club de la galaxie Eagle, dans le cadre d’un prêt de quatre mois après six mois décevants à l’OL, où il n’a disputé que sept minutes en Ligue 1, Adryelson a été présenté à la presse ce jeudi, et a pu compter sur les compliments de son président.

« Je veux que tout le monde sache que notre entraîneur en France (Pierre Sage, NDLR) m’a dit qu’Adry était notre meilleur défenseur central en France, a-t-il expliqué. C’est un joueur fort, en pleine évolution. Nous allons avoir besoin de toi. Tu voulais revenir ici et aider ton club. Tu as vu ce moment, tu as vu ce besoin. L’entraîneur ne voulait pas que tu partes. Je ne savais pas ce que je voulais, parce que je me sentais déchiré, mais je sais que ton cœur est ici, et que tu vas faire du bon travail ici. […] Les gens de Lyon sont fiers de toi, mais les gens de Botafogo sont très heureux de te retrouver. »

Papa John.

