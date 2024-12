Après Paris sans voiture, bientôt Paris sans stade.

Candidat à la mairie de Paris, dont il a longtemps été le premier adjoint, Emmanuel Grégoire a répondu aux questions concernant l’avenir du Parc des Princes, au micro de BFM. « Le PSG est un club pour lequel nous avons de l’affection, pas seulement moi mais les Parisiens, les Grand-parisiens. On a beaucoup de respect » a entamé Grégoire, avant d’estimer que la mairie – certainement sous son mandat – « pourrait trouver une solution très facilement » permettant au club de la capitale de rester au Parc.

💬 "Repartir sur des bases de dialogue" Emmanuel Grégoire (@egregoire), député socialiste et candidat aux municipales à Paris, pense pouvoir "trouver une solution" avec le PSG sans céder le Parc des Princes pic.twitter.com/03tkNeE0la — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) December 12, 2024

Parmi ses éléments, le candidat estime en effet assez irréalisable la construction d’un futur stade en région parisienne pour le Paris Saint-Germain : « Il faut comprendre que construire un stade de 100 000 places avec toutes les choses dont on a besoin, ça n’existe pas en moins de 15 ans. Pour peu que cela soit possible entre la législation environnementale, les contraintes techniques de circulation et de transports en commun… Je leur souhaite bon courage. » Aucun dialogue n’a pour le moment été réellement ouvert entre la mairie et le PSG.

Tout ce cinéma alors que le stade de Gueugnon peut faire l’affaire…

