Les regrets de Pablo Longoria avec l'OM

Mieux vaut vivre avec des remords qu’avec des regrets.

Interviewé par le streameur Zack Nani dans son émission « Zack en roue libre », Pablo Longoria est longuement revenu sur son aventure marseillaise qui a débuté en juillet 2020 au poste de directeur général délégué chargé du football, avant qu’il ne devienne président de l’institution olympienne en février 2021. S’il s’est réjoui de l’arrivée de Roberto De Zerbi lors de l’intersaison qui a été « un plaisir mais fatiguant », cela n’a pas toujours été le cas avec les entraîneurs précédents.

L'arrivée de Roberto De Zerbi à l'OM 🔵⚪️! pic.twitter.com/rbeeDLuPfU — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) December 9, 2024

« J’aurais aimé faire une saison de plus avec Sampaoli et Tudor »

Depuis la prise de fonction de Pablo Longoria au sein de l’OM, le club a connu neuf entraîneurs différents en quatre ans. Une situation difficile pour le dirigeant olympien qui a avoué lors de l’interview qu’il aurait aimé conserver Jorge Sampaoli et Igor Tudor un an de plus. « On se prend la démission de Jorge Sampaoli. Avec un Igor Tudor qui part, avec Marcelino c’est quelque chose qui est lié à la passion. À Marseille, un an c’est comme trois ans dans un autre club. C’est quelque chose qui amène au succès. Tu ne peux pas changer l’ADN d’un club, tu rentres dans une certaine émotion et pour les entraîneurs c’est compliqué. » Le natif d’Oviedo a également ajouté que « ça aurait été très positif de finir entièrement les cycles avec les coachs ». Afin de convaincre Sampaoli de rester au club, le président olympien s’est même déplacé au Brésil pour tenter de faire entendre raison au nouvel entraîneur du Stade rennais, sans succès.

Le début de saison 2023/2024 sous HAUTE tension à l'OM 🤕 pic.twitter.com/VHF9lTbfG3 — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) December 9, 2024

Longoria est également revenu sur le début de saison 2023-2024 chaotique où le dirigeant espagnol a regretté la stratégie « court-termiste » qu’ils ont eu lors du mercato estival 2023 et a admis avoir très mal vécu « sur le plan émotionnel » l’élimination de la Ligue des champions par le Panathinaïkós et le début de championnat qui a suivi, avouant même très mal supporter l’échec. Mais la saison 2023-2024 appartient au passé puisqu’entre les différentes arrivées, notamment de Mehdi Benatia il règne désormais au club «une véritable osmose ».

Ne reste plus qu’à savoir quand cette osmose se transformera en trophée pour les Marseillais.

Adrien Rabiot vend le projet de l’OM à Paul Pogba