Ancelotti espère pouvoir enregistrer les retours de Vinicius et Rodrygo face à l'Atalanta

Le choc des extrêmes.

A l’instar du PSG, le Real Madrid de Carlo Ancelotti est en difficulté lors de cette campagne de Ligue des champions. Actuellement 24e et dernier qualifié pour le tour suivant, les Madrilènes auront fort à faire face à l’Atalanta Bergame, toujours invaincu dans la compétition cette saison, pour remporter la rencontre et espérer grapiller quelques places au classement. Affaibli par de nombreuses blessures, l’entraîneur merengue a émis le souhait en conférence de presse d’avant match de pouvoir récupérer deux de ses joueurs clés : Vinicius Júnior, blessé aux ischios depuis le 25 novembre dernier et Rodrygo, touché lors de la rencontre face à l’Athletic Club la semaine dernière. « Vinicius va bien, mais cela dépendra des sensations qu’il a aujourd’hui à l’entraînement. Pareil pour Rodrygo. Bellingham va bien, il est à 100 %. Les seuls doutes concernent Vinicius et Rodrygo. Nous prendrons une décision après la séance d’entraînement », a confirmé le tacticien italien.

Malgré l’urgence comptable, Ancelotti a refusé de parler de « finale » ou de «match crucial » estimant qu’il y avait« seulement trois points en jeu. Si l’on gagne, ce seront trois points importants pour se qualifier. »

« C’est une situation merdique »

Présent aux côtés de son entraîneur, Federico Valverde s’est également exprimé face aux journalistes sur la situation des Madrilènes. « C’est une situation merdique, évidemment. Nous ne sommes pas habitués à vivre ces moments-là. Mais nous sommes toujours debout. Il faut être calme, se rappeler que cela fait partie du football, du processus et avoir confiance dans le travail. Espérons qu’à la fin de la saison, nous soulèverons d’autres titres. Malgré tant de victoires, nous devons garder les pieds sur terre », a déclaré l’international uruguayen.

Il faudra que l’esprit Kaizen s’empare des Madrilènes pour espérer remporter la C1 cette saison.

