Barcola : « Je vais tout faire pour marquer et réaliser un grand match »

0 + 0 = le ratio but/ passe décisive de Barcola en Ligue des champions cette saison.

À l’image de son équipe, Bradley Barcola vit une campagne européenne difficile. Muet depuis le début de la saison en C1, l’attaquant de 22 ans a assuré aux journalistes qu’il allait « tout faire pour marquer et réaliser un grand match » face à Salzbourg.

🎙️ Le coach Luis Enrique et Bradley Barcola étaient en conférence de presse depuis Salzbourg, à la veille de #SALPSG. Extraits. #UCL ✨ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 9, 2024

Une saison à double face

Auteur de dix buts et deux passes décisives en Ligue 1, l’ancien lyonnais n’a toujours pas trouvé le chemin des filets ni distribué la moindre passe décisive en Ligue des champions. Un début de saison tonitruant qui s’est peu à peu essoufflé : « Je ne sais pas comment l’expliquer, il faut générer à nouveau de la confiance, faire ce que je faisais au début de la saison sans me poser de question, et après ça ira tout seul ».

« Il faut faire un grand match, ne pas se poser de question, ne pas écouter à droite à gauche ce qu’on dit sur nous. Ça devient compliqué maintenant, il faut gagner ce match, on va tout mettre en œuvre pour cela, c’est maintenant ou jamais », a assuré l’ailier parisien. Un constat qu’il a tout de même tenu à nuancer : « il n’y a pas d’inquiétude, il faut se mettre de la bonne pression, faire les choses ensemble comme au début de saison ».

Ne reste plus qu’à appliquer la métaphore du ketchup et la formule magique de Luis Enrique.

