Bradley Barcola, une tête de gondole ?

C’est une scène à laquelle les tribunes du Parc des Princes ont eu le temps de s’habituer ces dernières saisons. Sauf que cette fois, l’identité du joueur récompensé lors de cette remise du trophée de joueur du mois en Ligue 1 a changé et les décibels ne battront pas de record, à quelques minutes de défier Strasbourg. Pourtant, l’enceinte de la porte d’Auteuil pourrait bien revivre cette scène quelques fois dans les mois et les années à venir, au vu du niveau affiché par Bradley Barcola depuis le début de la saison. Meilleur buteur du championnat, l’ancien Lyonnais est l’homme des deux derniers mois au sein d’un club orphelin de ses stars mondiales, exfiltrées ces deux dernières années, et qui n’a pas vu débarquer de nouvelle étoile de calibre international cet été. L’occasion rêvée de voir le nouveau n°29 accaparer la lumière sur le long terme ?

Championnat cherche tête de proue

Le départ de Kylian Mbappé, un an après ceux de Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti, oblige la Ligue 1 à se chercher de nouvelles têtes de gondole. « D’un point de vue marketing, Neymar et Messi sont deux des plus grandes marques du football. Sans parler de Mbappé, le meilleur joueur français de son époque, donc évidemment que ça fait un vide en Ligue 1, juge Pascal Crifo, fondateur de Publicis Sport. Il n’y a aucun club de Ligue 1 à l’heure actuelle qui ait un joueur avec l’embryon de l’aura marketing de ces trois-là, aucun joueur ne transcende les frontières comme ils pouvaient le faire. » Une situation dans laquelle certains imaginaient voir émerger Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes ou le plus expérimenté Ousmane Dembélé. « Ça crée un vide, mais ça permet aux plus jeunes d’émerger. C’est bien aussi de trouver d’autres axes pour mettre en valeur la Ligue 1 », embraye Xavier Oddone, directeur général de l’agence SPORTFIVE.

Ce qui lui manque, c’est d’avoir marqué son territoire sur de très grands matchs. En 1986, Luis Fernandez qui marque le dernier tir au but, ça marque son histoire. Xavier Oddone

L’ailier gauche parisien en est le parfait exemple avec ses prestations sur le rectangle vert depuis le mois d’août. « Au PSG, il va falloir prendre le leadership à un moment, ils en ont besoin. Même si ce n’est pas la recherche actuelle, il y a toujours eu des stars au Paris Saint-Germain, y compris avant les Qataris. Pour que le club grandisse, il leur faut des joueurs qui marquent leur histoire et c’est évident qu’il y a de la place, estime Oddone. Avant de tempérer : Ce qui lui manque, c’est d’avoir marqué son territoire sur de très grands matchs, en club ou en sélection. En 1986, Luis Fernandez qui marque le dernier tir au but (en quarts de finale contre le Brésil, NDLR), ça marque son histoire ; Mbappé et ses trois buts en finale de la Coupe du monde, ce sont des éléments marquants qui les font passer dans une autre étape. » Peu en vue contre Gérone, Arsenal ou le PSV, le gamin des Buers sait désormais où se situe la prochaine étape.

Le visage du futur ?

Pour ce qui est de la Ligue 1, l’intéressé a une nouvelle opportunité de s’affirmer ce dimanche soir dans ce qui constitue certainement le match le plus marquant de la saison. Une soirée où les points comptent double, y compris dans la quête pour devenir une star de l’Hexagone. « Je pense que c’est un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue 1 aujourd’hui. Ce gros match à Marseille va être l’occasion de s’imposer encore plus, imagine Crifo. Il n’y a pas énormément de joueurs qui ont crevé l’écran depuis le début, il est international, donc oui, c’est l’un des principaux visages de la Ligue 1. Maintenant est-ce qu’il est à la hauteur des joueurs précédents ? Il est évident que non, et il va lui falloir dix ans pour espérer y arriver. »

Bradley BARCOLA of France during the UEFA Euro 2024 Quarter-finals match between France and Portugal at Volksparkstadion on July 5, 2024 in Hamburg, Germany. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport) – Photo by Icon Sport

Voilà un autre aspect qui dira si Bradley Barcola est appelé à devenir un grand également hors du terrain : le temps. Plus que ses deux mois de haut niveau (dans la foulée d’une première saison déjà prometteuse dans la capitale), il lui faudra enchaîner sur une campagne complète, déjà. « La saison qu’il est train de vivre, dans laquelle il n’était pas forcément attendu parmi les têtes d’affiche, est une bonne chose. Mais avant d’être une icône de marques mondiales, il faut plus de temps, précise encore le patron de Publicis Sport, qui affirme également qu’il faudra patienter pour récolter les bienfaits de ses progrès sportifs sur le plan de l’image. Il y a toujours un décalage dans le temps, sauf lorsque l’on est face à un phénomène, comme Mbappé à 18 ans. Il était probablement déjà un asset marketing énorme. » Barcola a pris un peu plus de temps que son aîné à découvrir cette réalité. « Je sens que je progresse de plus en plus, match après match, entraînement après entraînement, donc je suis vraiment content de ce que je fais, de ce que je peux apporter à l’équipe, glissait-il le mois dernier à Téléfoot, interrogé sur cette notoriété grandissante. Qu’on me dise t’es le plus fort ou le plus nul, ça ne change rien. C’est vrai que je ne parle pas forcément, mais je me bats tout le temps. »

« Le combo entre discrétion et performance est plutôt bon »

Cette timidité caractérise le garçon, et ce depuis ses débuts dans le monde du ballon rond. « Quand il a commencé à monter à l’entraînement avec nous, il y avait des joueurs qui me disaient : “Ton frère, il est bon, mais il ne parle pas ! Il reste là, il ne dit rien” », nous avouait son grand frère, Malcolm Barcola, dans le So Foot n°208, à l’été 2023. Un caractère qui pourrait se transformer en limite dans ce processus d’en faire l’un des visages du championnat ? « Le combo entre discrétion et performance est plutôt bon, juge Pascal Crifo. Ensuite, c’est le talent du joueur dans les exercices de communication qu’on va lui demander qui va faire la différence. Certains sont d’excellents comédiens, d’autres on peut leur demander moins de choses. En plus, c’est un dribbleur élégant, ça séduit beaucoup. Je suis certain qu’au sein de la jeune génération, il est parmi les joueurs les plus aimés. Si on change de sport, je pense que Federer est un bon exemple d’une forme de discrétion avec un potentiel sportif hors normes. Pour moi, ce n’est pas gênant du tout. »

Le combo entre discrétion et performance est plutôt bon. Federer est un bon exemple d’une forme de discrétion avec un potentiel sportif hors normes. Pascal Crifo

Mais pour espérer jouer un jour dans la même cour, le n°29 rouge et bleu va devoir faire davantage qu’empiler les buts. « Dans la stratégie, il y a aussi toute la partie réseaux sociaux et les marques avec lesquelles il s’associe, précise Xavier Oddone. Il peut être dans une démarche d’être assez sélectif pour trouver la bonne marque qui va le promouvoir lui également. S’il est absent sur la partie réseaux sociaux, il aura du mal même s’il est très bon sur la partie sportive. Il va falloir qu’il développe cet aspect, qu’il y ait une communauté autour de lui. » Dans un contexte où la Ligue 1 a profité de l’intersaison pour se refaire une beauté en changeant de sponsor, de logo mais également de trophée, cette dernière s’est peut-être trouvé un nouveau visage. Bien encadré entre des tresses qui dansent à chaque accélération du bonhomme.

