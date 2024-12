Luis Enrique dévoile sa formule magique pour que le PSG gagne face à Salzbourg

Comment on dit abracadabra en espagnol ?

Présent face aux journalistes à la veille de la rencontre cruciale entre Salzbourg et le Paris Saint-Germain, Luis Enrique a dévoilé les clés pour que les Parisiens puissent s’imposer : « La formule magique est bien connue, se procurer plus d’occasions que l’adversaire, 20, 25, 30… et que l’adversaire s’en procure moins », a expliqué l’Asturien. Une nécessité pour les Parisiens qui n’ont inscrit que trois buts depuis le début de la campagne européenne.



Trois finales pour espérer être parmi les 24

La situation du PSG reste néanmoins préoccupante puisque les Parisiens occupent pour l’instant la 25e place du classement et n’ont plus que trois rencontres pour espérer se qualifier parmi les 24. « Nous savons le risque si nous ne gagnons pas », a d’ailleurs prévenu Luis Enrique qui dépeint la rencontre face à Salzbourg comme « un match à l’importance vitale, comme une finale ».

Si deux victoires devraient suffire au Paris Saint-Germain pour assurer sa place pour la suite de la compétition, pas suffisant pour le coach parisien : « Personne ne sait le nombre de points nécessaire, c’est impossible à deviner. Nous ne devons pas entrer dans ce jeu. Nous devons gagner les trois matches restants ».

Reste à savoir si le PSG pourra réitérer la performance de Brest face aux Autrichiens.

