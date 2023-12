L’OM va devoir payer plus cher pour le Vélodrome

La mairie vient déjà réclamer les étrennes.

Alors que l’Olympique de Marseille débourse actuellement 6,5 millions d’euros par an pour la location du stade Vélodrome, propriété de la ville de Marseille, ce loyer va être augmenté. La municipalité socialiste de Benoît Payan a en effet annoncé que le loyer serait désormais de 8 millions d’euros annuels pour le club, peut-être encouragé en ce sens par les 27 matchs à guichets fermés signés dans l’enceinte du boulevard Michelet. Ce nouveau loyer, qui portera sur trois saisons, doit être voté le 15 décembre.

« Je tiens à remercier l’Olympique de Marseille pour ce nouvel accord. La ville et son club sont indissociables », a déclaré le maire Benoît Payan. « En trois ans, nous avons augmenté de trois millions d’euros le loyer du Stade Vélodrome : c’est de l’argent en plus pour les Marseillaises et les Marseillais et un plus juste retour sur investissement. »

Pas un problème pour les futurs propriétaires saoudiens.