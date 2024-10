Jean-Louis Gasset : « Ils vont être surpris de la forme du papy ! »

AT le Mercredi 23 Octobre à 17:15 Article modifié le Mercredi 23 Octobre à 17:08

L’arrivée du Messie.

Ce dimanche, Michel Der Zakarian n’a pas résisté à la fessée prise par ses joueurs contre Marseille (0-5), puisqu’il a été licencié sur le champ. Le soir même, pour tenter de sauver son club de la relégation, Louis Nicollin a rappelé en urgence Jean-Louis Gasset. Après plusieurs passages – plus ou moins longs – sur le banc de son club de coeur, l’ancien adjoint de Laurent Blanc n’a pas pu refuser l’offre du président montpelliérain.

« Certains joueurs, je vais leurs rentrer dedans »

« Quand je vois le club souffrir, je n’avais pas le droit de ne pas venir. Pas à Montpellier. Pas dans mon club. Je suis chez moi ici, a rappelé le natif de la ville, désireux de changer au plus vite la (très) mauvaise dynamique de la lanterne rouge. On va transmettre les valeurs comme le don de soi, la générosité, le travail. Il reste trois quarts du Championnat. Tout le monde sera important, il faut être unis et fiers. C’est l’année des 50 ans, il faut qu’on soit fiers. »

Sorti de sa retraite prématurément, le septuagénaire est prêt à secouer son vestiaire pour inverser la dynamique. « Certains me voient comme un papy mais ils vont trouver un regard différent. Là, on touche au bifteck. Il faut garder le mot « ensemble » en tête. Certains joueurs, il va falloir les caresser, d’autres, je vais leur rentrer dedans, car ils ne méritent que ça. Ils vont être surpris de la forme du papy ! »

La mentalité pailladine.

