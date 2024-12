Coupe de France : Montpellier sans ses supporters au Puy

Faudra se débrouiller tout seul pour trimballer toute la flotte.

La rencontre entre Le Puy (N2) et Montpellier (L1), prévue ce samedi (18h) pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France, se déroulera sans les supporters visiteurs à la suite d’un arrêté pris ce jeudi par le préfet de Haute-Loire Yvan Cordier. En raison du « fort et ancien antagonisme entre les supporters montpelliérains et stéphanois », il sera impossible pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter du MHSC d’accéder au modeste stade Massot et ses 2700 places assises, situé à environ 70 kilomètres de Saint-Étienne.

🏟️ Dans le cadre de l’entrée en lice du MHSC en Coupe de France (32ème de finale) un arrêté préfectoral « interdisant à tout supporter du MHSC de se rendre au Puy en Velay le 21 décembre 2024 » a été pris ❌ 𝑻𝒐𝒖𝒕𝒆𝒔 𝒍𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒔 ⤵️https://t.co/cSXfOriJlf pic.twitter.com/f5nc2M0iVL — MHSC (@MontpellierHSC) December 16, 2024

Si le texte s’ajoute à la désormais longue liste d’arrêtés préfectoraux interdisant le déplacement de supporters, celui-ci brille par son originalité puisqu’il défend également aux supporters de l’AS Saint-Étienne, pourtant pas partie prenante du match, de se rendre sur place, et ce, afin d’éviter tout heurt potentiel. La rencontre de samedi entre Le Puy et Montpellier, deux clubs entretenant pourtant de bonnes relations, est classée 3 sur 5 sur l’échelle de la dangerosité par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, preuve que ce match de Coupe de France sera extrêmement encadré par les forces de police.

5/5 sur l’échelle du grand n’importe quoi dans le football français.

Montpellier rattrape Nice sur la fin