Tanguy Coulibaly connaît sa sanction pour avoir dégagé le ballon sur Bruno Genesio

Il ne fallait pas s’en prendre à Pep.

La sanction est tombée pour Tanguy Coulibaly. Dimanche dernier, lors de la rencontre opposant Montpellier à Lille (2-2), le joueur montpelliérain avait logiquement été expulsé dans le temps additionnel après avoir, dans une fin de match tendue, dégagé le ballon sur… Bruno Genesio, qui avait par réflexe commencé à le courser.

Jean-Louis Gasset également sanctionné

Réunie ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a décidé d’infliger deux matchs de suspension ferme (plus un sursis) à Coulibaly. Le Lillois Mitchel Bakker avait vu rouge lors de l’échauffourée suivant ce geste, et il a écopé lui d’un match de suspension ferme (en plus d’un sursis aussi). Même sanction, sans le sursis, pour Jean-Louis Gasset qui s’était également emporté dans cette drôle de fin de partie.

🟥 Discipline après #MHSCLOSC Tanguy Coulibaly 2 matchs de suspension + 1 avec sursis Coach Jean-Louis Gasset 1 match de suspension pic.twitter.com/Pga7CYGakL — MHSC (@MontpellierHSC) December 4, 2024

Pas d’inquiétude : Téji ne bouge pas, lui.

Montpellier rattrape le LOSC