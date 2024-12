Montpellier rattrape Nice sur la fin

Montpellier 2-2 Nice

Buts : Chotard (17e) et Sainte-Luce (80e) pour le MHSC // Laborde (17e) et Bouanani (28e) pour les Aiglons

Les Aiglons ont du plomb dans l’aile.

Quelques jours après avoir quasiment dit au revoir à la Ligue Europa, Nice s’est de nouveau pris les pieds dans le tapis en concédant le nul à Montpellier (2-2).

Un résultat d’autant plus frustrant que les Niçois ont mené deux fois au tableau. D’abord grâce à Gaëtan Laborde, auteur d’un magnifique enchaînement à l’entrée de la surface et conclu d’un missile sous la barre de Benjamin Lecomte (0-1, 17e). Joris Chotard a ensuite égalisé d’une tête au point de penalty (1-1, 22e), avant que Badredine Bouanani n’inscrive son quatrième but en professionnel, lui aussi après un festival fait de dribble de la semelle et d’enroulé placé (1-2, 28e). Mais l’abnégation de Jean-Louis Gasset et ses joueurs a fait la différence devant l’apathie adverse. En fin de rencontre, Théo Sainte-Luce, seul et trouvé en retrait par Mousa Al-Tamari, a remis tout le monde au même niveau (2-2, 80e). Nice laisse donc encore filer des points et stagne au sixième rang, Montpellier ne prend qu’un point, mais est désormais à quatre longueurs du premier non-relégable.