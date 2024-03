Montpellier enfonce Nice

Nice 1-2 Montpellier

Buts : Boga (12e) // Todibo (10e CSC), Savanier (42e S.P.)

Les Aiglons restent cloués au sol.

En quête de rachat devant son public, l’OGC Nice a mordu la poussière face à Montpellier (1-2). La défense azuréenne a craqué sur deux coups de pied arrêtés : Jean-Clair Todibo a marqué contre son camp sur un corner (0-1, 10e) et Téji Savanier a transformé le penalty consécutif à la main de Gaëtan Laborde (1-2, 42e). Jérémie Boga avait entre-temps égalisé d’un coup de tête (1-1, 12e). Malgré un total de 19 tirs, le Gym n’a pas réussi à revenir dans la partie en deuxième période. Mohamed Ali-Cho a demandé un penalty, en vain (90e), et Benjamin Lecomte s’est opposé à Evann Guessand dans le temps additionnel (90e+3). Résultat : une sixième journée sans gagner pour Nice, qui risque de sortir du top 5, et une victoire précieuse pour le MHSC, qui quitte sa place de barragiste et s’installe provisoirement au douzième rang.

Ça va très vite !

