Hojbjerg, la pièce maîtresse

C’est quoi être essentiel ? Roberto De Zerbi ne s’épancherait probablement guère sur cette question philosophique et ne répondrait que par « Pierre-Emile Højbjerg ». Auteur du troisième but de l’OM ce dimanche à Montpellier (0-5), le Danois a ouvert son compteur sous les couleurs phocéennes en plus de réaliser un match énorme. Une manière de symboliser l’immense début de saison de la plaque tournante du milieu marseillais, et du jeu à la RDZ. Avant la claque assénée aux Héraultais, il était le joueur qui avait touché le plus de ballon cette saison (785)… parmi les cinq grands championnats. Mais il était aussi le seul à avoir franchi la barre des 100 passes cassant des lignes. Infatigable récupérateur, leader naturel et parfaitement en phase avec ce que demande son coach, Højbjerg tient un véritable dossier dans la course au titre de meilleure recrue marseillaise de l’été que peuvent encore lui contester Mason Greenwood et Gerónimo Rulli (pas mécontent de ne plus avoir de licence au MHSC).

La plaque tournante

En ne loupant que quatre minutes de jeu depuis le début du championnat (contre Toulouse), il s’est rapidement affirmé comme l’un des cadres de ce vestiaire complètement chamboulé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Fort de son expérience en Premier League à Tottenham, avec qui il avait éliminé Marseille de la Ligue des champions en novembre 2022, le capitaine de la sélection danoise a déjà porté le brassard à trois reprises cette saison, en l’absence de Leonardo Balerdi. De Zerbi en a même fait le vice-capitaine, grillant ainsi Valentin Rongier et Geoffrey Kondogbia dans la hiérarchie du bout de tissu. « Dans la vie de groupe, il a déjà pris une dimension énorme mais ça s’est fait naturellement. Il ne force rien, il est comme ça. Je l’ai connu au Bayern quand il avait 18 ans et il était déjà comme ça », expliquait Benatia à beIN Sports en septembre à propos de sa recrue.

Lorsque l’OM avait été battu à Strasbourg le 29 septembre (1-0), c’est lui qui s’était présenté au micro de DAZN pour secouer le cocotier, avec un discours sans langue de bois et ferme : « On n’était pas à la hauteur de notre niveau. Dans l’intensité, on était un pas ou deux en arrière. Très vite il faut s’améliorer. Nous avons manqué d’intensité, de feu, et on doit très vite changer de rythme, changer d’intensité et on doit aller chercher des points comme on l’a fait. » Malgré les deux points lâchés contre Angers (1-1) juste avant la trêve, l’état d’esprit des Phocéens a été bien plus convaincant ce dimanche à la Mosson.

La doublette qu’il forme avec Adrien Rabiot a affiché de belles promesses et d’intéressantes perspectives de progression lorsque le Français sera à 100%. « Ce sont deux joueurs extraordinaires, intelligents, de très haut niveau », s’est même réjoui De Zerbi en conférence de presse à Montpellier. Ça tombe bien, l’amour est réciproque : « Sa façon de jouer, de travailler, de mettre une bonne pression autour de lui, ça me plaît. C’est facile à suivre: il faut mettre de l’intensité, du sérieux dans le travail, et il est très précis dans ce qu’il fait et ce qu’il veut qu’on fasse », avait déclaré Højbjerg à RMC Sport mi-septembre. Le PSG est prévenu, le meilleur milieu de terrain sur la pelouse portera peut-être un maillot blanc dimanche prochain.

