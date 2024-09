Strasbourg surprend l'OM

Invaincu jusque-là, l'Olympique de Marseille a subi sa première défaite de la saison ce dimanche, à Strasbourg (1-0). Joueuse et solide dans tous les domaines, la formation de Liam Rosenior a impressionné, et révélé les limites de celle de Roberto De Zerbi.

Strasbourg 1-0 Marseille

But : D. Moreira (40e) pour Strasbourg

Le PSG et l’AS Monaco avaient gagné un peu plus tôt dans le week-end, et Marseille devait faire de même ce dimanche à Strasbourg pour entretenir ce triangle amoureux dans les hautes sphères du championnat. Raté, puisque, les Olympiens rentrent d’Alsace sans aucun point dans les poches (1-0) après avoir été malmenés de bout en bout par une équipe strasbourgeoise emballante, largement à la hauteur de l’événement dans l’intensité, et simplement plus clinique dans les deux surfaces.

La lumière est venue de Moreira…

Il a suffi de quelques minutes de jeu pour comprendre que l’OM n’allait pas passer un dimanche soir beaucoup plus tranquille que celui de la semaine passée sur la pelouse lyonnaise. La jeunesse strasbourgeoise était bien réveillée dès le début de partie, asphyxiant totalement des Marseillais contraints à se refiler la gonfle dans leur camp, et à envoyer – parfois Elye Wahi – au casse-pipe sur de longs et injouables ballons. C’était peut-être la première fois de la saison que l’OM était autant bousculé dans le jeu, et on a alors vu quelques limites dans la construction, d’autant que Pierre-Emile Højbjerg, régulateur attitré de cette équipe, était exceptionnellement aligné en défense centrale. Il n’y a eu qu’une étincelle signée Mason Greenwood côté marseillais sur cette première période, d’une frappe lointaine sur la trajectoire de Đorđe Petrović (44e). Surtout, elle est arrivée à réaction, alors que Strasbourg venait d’ouvrir assez logiquement la marque par l’intermédiaire de Diego Moreira, le feu follet portugais positionné latéral gauche pour l’occasion, qui a parfaitement croisé une frappe après une belle ouverture de Sebastian Nanasi (1-0, 40e). Liam Rosenior pouvait être satisfait : sur 45 minutes, son équipe proposait beaucoup plus et beaucoup mieux que celle de Roberto De Zerbi.

… et Petrović a tout éteint

Les Alsaciens ont d’ailleurs repris sur le même rythme : rapidement, Geronimo Rulli a dû s’employer à nouveau en remportant son duel face à Emanuel Emegha (47e), le Néerlandais échouant pour la deuxième fois face à l’Argentin après un duel en première période. Piqués dans leur orgueil, les Marseillais se sont alors mis à se porter davantage vers l’avant, à l’image d’un Greenwood qui n’a pas arrêté de tenter, mais malheureux à plusieurs reprises (55e et 70e). De Zerbi en avait trop vu : il était l’heure de faire entrer Neal Maupay, Jonathan Rowe et le très attendu Adrien Rabiot, pour ses premières minutes en Ligue 1 depuis sa signature. L’ancien Parisien aurait même pu vite être passeur décisif, lorsqu’il a lancé Maupay, mais que celui-ci a buté sur un impérial Petrović (65e). Mais il n’y avait rien à faire pour Marseille, qui a malgré tout tenté jusqu’au bout, en faisant le siège de la surface strasbourgeoise, mais en étant trop maladroit dans ses derniers gestes. Un dur retour à la réalité pour l’OM après la folie provoquée sept jours plus tôt, qui a au moins le mérite de rappeler aux plus rêveurs que le chemin pour faire partie d’une éventuelle course au titre est très sinueux.

Strasbourg (4-3-3) : Petrović – Doué, Sow, Sarr, Moreira (Mwanga, 89e) – Doukouré, Diarra, Santos – Bakwa (Sylla, 77e), Emegha (Mara, 89e), Nanasi (Senaya, 83e). Entraîneur : Liam Rosenior.

Marseille (4-2-3-1) : Rulli – Murillo, Höjbjerg, Cornelius, Brassier (Garcia, 83e) – Koné (Rabiot, 62e), Kondogbia – Greenwood, Harit (Maupay, 63e), Henrique (Carboni, 71e) – Wahi (Rowe, 62e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

