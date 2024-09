Pour Lilian Brassier, la défaite de l’OM « n’est pas une contre-performance »

Il n’y a rien de honteux à perdre contre Chelsea !

Battu à Strasbourg ce dimanche (1-0), l’OM n’est plus invaincu cette saison. La faute à un but de Diego Moreira en première période, sur lequel Lilian Brassier a admis une erreur de la défense marseillaise. « On encaisse un but qu’on ne doit pas prendre. On doit être au marquage un peu plus tôt, c’était une attaque rapide, on n’a pas su bien défendre », a-t-il lancé au micro de DAZN. Toutefois, malgré le revers, l’ancien Brestois « ne trouve pas que c’est une contre-performance ». « On est tombé sur une belle équipe de Strasbourg, une équipe dynamique. C’était équilibré des deux côtés, c’est ce que j’ai trouvé, surtout en deuxième période où on avait la place d’égaliser », a-t-il étayé.

Pierre-Emile Højbjerg, capitaine phocéen ce dimanche soir, a lui d’abord tenu à féliciter les Alsaciens : « Ils ont fait un match intensif, ils nous ont rendu la vie difficile. Ils ont bien pressé, ils ont bien joué avec le ballon. Ils ont joué le match avec les petites choses qu’ils pouvaient. » Mais le Danois a été été plus critique que Brassier envers la performance de son équipe : « On n’était pas à la hauteur de notre niveau. Dans l’intensité, on était un pas ou deux en arrière. Très vite il faut s’améliorer. Nous avons manqué d’intensité, de feu, et on doit très vite changer de rythme, changer d’intensité et on doit aller chercher des points comme on l’a fait . »

Est-ce qu’Angers peut mettre un autre coup derrière le crâne de l’OM, vendredi au Vélodrome ?

Strasbourg surprend l’OM