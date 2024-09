Liam Rosenior nouveau membre du fan club de Roberto De Zerbi

Plus de groupies que Claude François.

Après s’être offert le scalp de l’OM, ce dimanche (1-0), au stade de la Meinau, Liam Rosenior, l’entraîneur du Racing Club de Strasbourg, n’a pas caché son admiration pour son homologue marseillais Roberto De Zerbi.

« Je suis très fier de mes joueurs. Je leur ai demandé de tout donner contre cette équipe immense et ce grand coach. Il faut rester humble et continuer à travailler. J’ai toujours regardé Roberto. Je ne le copie pas mais bien sûr qu’il m’a influencé, a expliqué le technicien anglais. Je respecte les autres, je n’ai pas beaucoup d’égo. Je suis un fan de foot et j’ai un grand respect pour Roberto. » Un respect qui ne lui a pas empêché de permettre au club alsacien de glaner son premier succès depuis 2005 en championnat face à l’OM.

Des hommages qui ne valent malheureusement aucun point au classement pour RDZ et les siens.

