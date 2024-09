Pronostic Strasbourg OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Marseille s’en sort à Strasbourg

Strasbourg est certainement l’une des formations les plus intéressantes à voir évoluer dans cette entame de championnat. Cet été, les suiveurs du Racing se posaient pourtant de nombreuses questions avec les nombreux changements opérés. L’arrivée du méconnu Rosenior n’avait pas rassuré les supporters. Après 5 journées, le club alsacien peut être content de ses choix. En effet, Strasbourg a perdu une seule rencontre contre Lyon, dans un match où le Racing a craqué en fin de rencontre. Lors des autres matchs, les Strasbourgeois ont signé plusieurs nuls dont le dernier face à Lille (3-3). Ce résultat est frustrant pour les partenaires de Petrovic qui ont eu l’opportunité de tuer le match. Dans son stade de la Meinau, Strasbourg a certes battu Rennes (3-1) mais a également concédé le nul face à une équipe angevine engluée dans la zone de relégation. Ce dimanche, les Alsaciens font face à un gros morceau, l’OM. Auteur de bons débuts, le Racing propose un jeu très plaisant qui offre régulièrement des rencontres spectaculaires, avec un Emegha très en vue. ► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

De son côté, l’Olympique de Marseille semble avoir réussi son mercato en choisissant un coach renommé, Roberto de Zerbi. L’Italien a un plan de jeu précis et a demandé à sa direction des joueurs en concordance avec sa vision. L’intersaison a été chargée dans les 2 sens et Marseille a vu Wahi, Greenwood, Maupay, Rowe, Carboni, Cornelius, Højbjerg, Brassier ou Rulli rejoindre les Bouches du Rhône. Impressionnant lors de la 1ière journée, Marseille a infligé un 5-1 à Brest, avant de connaître une contre-performance au Vélodrome face à Reims. Depuis ce match nul, la formation phocéenne a remporté tous ses matchs en dominant notamment Lyon lors de la dernière journée. Réduit à 10 dès la 5e minute de jeu, l’OM est parvenu à s’imposer dans cet Olimpico en inscrivant le but de la victoire sur le gong. Cette victoire a donné des ailes au club marseillais qui arrive en pleine euphorie en Alsace. Sur cette lancée, l’OM devrait s’imposer face à Strasbourg, mais se méfie du jeu produit par le club alsacien.

