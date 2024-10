Joey Barton publie des messages homophobes

Un dérapage comme tonton Joey en a le secret.

Joey Barton n’était pas très content, ce week-end. Et, comme c’était le cas sur les terrains pendant sa carrière, il l’a fait savoir à tout le monde. Pas par un tacle à la carotide ou par un coup de boule, non, mais via les réseaux sociaux. L‘ancien joueur de QPR a encore bien disjoncté, dans son style caractéristique. Cette fois, pas de sexisme, Sir Joey a préféré aller conquérir le terrain de l’homophobie.

Apparemment agacé par l’expulsion de William Saliba face à Bournemouth, l’Anglais de 42 ans a envoyé trois gazouillis qui n’ont pas tardé à faire parler outre-Manche. « Le football est un jeu pour les homosexuels. Comme en témoigne la décision lors du match Bournemouth contre Arsenal. Jamais une expulsion », a-t-il d’abord balancé avant un « Les gays ont pris le contrôle du football. C’est un jeu pour hommes ». Et, pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, le natif d’Huyton a terminé son bel après-midi avec un « Le football est gay ! », le tout, à chaque fois, avec des emojis arc-en-ciel.

Le tribunal lui manquait.

