Joey Barton verse 87 000 euros de dommages et intérêts à un journaliste

Ça fait un petit moment que Joey Barton n’a pas fait parlé de lui en bien.

Quelques mois après ses énièmes dérapages sexistes, l’ancien joueur de l’OM ressort de l’ombre, et ce n’est toujours pas pour ses qualités humaines. Dans un long communiqué publié sur son compte X, il a annoncé avoir accepté de verser environ 87 000 euros de dommages et intérêts au présentateur télé anglais Jeremy Vine « pour mettre fin à ses plaints pour diffamation et harcèlement ». Cette somme couvre également les frais de justice que Vine avait avancés après avoir porté plainte contre l’ex-footballeur de 41 ans, ce qui lui avait alors valu de nouvelles insultes.

« Entre le 8 et le 12 janvier 2024, j’ai publié 11 posts qui accusaient Jeremy Vine d’avoir un intérêt sexuel pour les enfants et créé un hashtag avec les mêmes allégations, qui ont été vues des millions de fois, rappelle-t-il. Je reconnais que ce sont des allégations très graves. Elles sont fausses. » À l’époque, Joey Barton ne s’était pas contenté de porter de telles accusations, il avait également affirmé que Jeremy Vine « avait préconisé la vaccination forcée pendant la pandémie de Covid-19 » en se basant sur un extrait vidéo de son émission télévisée. « Je reconnais qu’il n’a pas défendu cette politique et que le clip vidéo a été monté pour donner une impression trompeuse de ce qu’il disait en réalité. »

“Between 8 and 12 January 2024 I published 11 posts which accused Jeremy Vine of having a sexual interest in children, and created a hashtag which made the same allegations, which were viewed millions of times. I recognise that this is a…

— Joey Barton (@Joey7Barton) June 18, 2024