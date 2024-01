Le nouveau dérapage sexiste de Joey Barton

Il n’a pas changé de disque.

Mi-décembre, Joey Barton annonçait qu’il se retirait du monde du football. En revanche, l’ex-Marseillais est toujours prompt à dégainer sur les réseaux sociaux. En particulier lorsqu’il s’agit de critiquer des commentatrices ou consultantes qui auraient l’outrecuidance de parler de foot masculin.

How can we not call this out for what it is?

Women who are under qualified, under prepared and over opinionated.

It’s ruining the experience for millions of Football addicts.l, like myself. 👍🥷 https://t.co/ex6u1Eq8ON

— Joey Barton (@Joey7Barton) January 1, 2024