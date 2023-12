Les lundis ne sont définitivement pas faits pour tout le monde.

Après son pétage de plombs la semaine dernière, ponctué de multiples messages sexistes et misogynes, Joey Barton en a remis une couche lundi soir. L’ancien international anglais (une sélection) a répondu à un tweet de la journaliste Carrie Brown qui déclarait qu’il « ne devrait plus jamais travailler dans le football ». Ce à quoi l’ancien de l’OM a répondu : « Le sentiment est partagé. Le football masculin est un cloaque de corruption. Il y a des pédophiles dans les académies de la fédération anglaise. Je ne veux pas en faire partie. Je me retire. Je m’en vais, loin du football masculin. »

Visiblement animé d’une cause noble, Barton n’a pas pu s’empêcher de placer une nouvelle remarque sexiste dans son tweet, comme si ses précédents messages n’avaient pas suffi : « Il aurait fallu que tu joues au cours des 20 dernières pour comprendre tout ça. Mais je ne m’attends pas à ce que tu comprennes. Je ne dis pas ça à cause des gros seins, de la teinture blonde et du maquillage. » Avant de révéler sa véritable identité : « Je suis ici pour nettoyer Gotham City ».

Dear Carrie,

as much as I respect your opinion and I definitely appreciate the feedback.

The feeling is mutual. It’s a cesspool of corruption over in Men’s Football. Paedophiles in @FA academy’s and everything. I want no part of it as it stands.

I’m out. Gone. Retired from… https://t.co/FkZp87Gujf

— 👑 Joey Barton 👑 (@Joey7Barton) December 11, 2023