Pronostic Angleterre Irlande : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Angleterre, une suprématie à faire respecter contre l’Irlande

Pour ces derniers matchs de Ligue des nations, Carsley sera toujours le sélectionneur avant de passer la main à Tuchel qui doit sans doute être attentif aux performances de son équipe. Le coach intérimaire fait face à une cascade de forfaits puisque Foden, Grealish, Colwill, Stones, Saka, Rice, Cole Palmer, Alexander-Arnold sont tous sur le flanc. Sans eux, les Three Lions gardent fière allure avec Walker, Bellingham, Callagher, Watkins, Gordon ou le nouvel appelé Morgan Rogers. La semaine passée, les Anglais se sont replacés pour la montée directe en Ligue A en dominant largement la Grèce (0-3) avec notamment un but d’Ollie Watkins. Sur le banc face aux Grecs, Kane pourrait retrouver une place de titulaire ce dimanche, d’autant qu’il y a une 1re place à aller chercher. En effet, qualifié, l’Angleterre est en revanche à égalité de points avec des Grecs qui l’avaient battu à l’aller.

En face, l’Irlande connaît un passage délicat puisque depuis 20 ans, cette sélection a seulement disputé 2 championnats d’Europe en 2012 et en 2016. Dans cette Ligue des nations, les Irlandais ne jouent plus rien, si ce n’est leur maintien. Battue à 2 reprises par la Grèce et lors du match aller contre l’Angleterre, la sélection irlandaise avait sauvé l’honneur en Finlande (1-2). Lors du retour contre les Finlandais, jeudi, les Irlandais se sont de nouveau imposés (1-0) grâce à Ferguson. Pour ce rassemblement, le sélectionneur Hallgrimsson s’appuie sur un groupe rajeuni puisque seul Matt Doherty a plus de 30 ans. L’Islandais compte notamment sur les jeunes espoirs irlandais que sont Ferguson et le buteur de l’AZ Alkmaar Troy Parrott, qui seront encadrés par les Collins ou Szmodics. Supérieure à son adversaire, l’Angleterre devrait prendre le dessus sur l’Irlande comme à l’aller à Dublin (2-0).

