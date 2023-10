L’Angleterre casse l’Italie et se qualifie pour l’Euro 2024

Vainqueurs à Wembley (3-1) face à une Italie qui n'a pas tenu sur la longueur, les Anglais décrochent officiellement leur ticket pour l'Euro 2024. Jude Bellingham et Harry Kane sont les deux grands artisans du succès des Three Lions face à la Nazionale.

Angleterre 3-1 Italie

Buts : Kane (32e sp, 77e), Rashford (57e) pour l’Angleterre // Scamacca (15e) pour l’Italie

Personne n’avait oublié, à Londres comme à Rome, ce qu’il s’était passé la dernière fois que l’Angleterre et l’Italie avaient joué un match de foot à Wembley. C’était en 2021, à l’Euro, et la Nazionale avait empêché les locaux de ramener le foot à la maison. Deux ans plus tard à peine, ce sacre semble appartenir à un lointain passé. Comme à Naples en mars dernier, l’Angleterre n’a pas tout bien fait mais a fini par surpasser l’Italie qui est plus que jamais – encore – en reconstruction.

Scamacca pique, Kane répond

Au coup d’envoi de cet Angleterre-Italie, le contrat est connu de tous : un nul suffit aux Three Lions pour composter leur billet à l’Euro 2024, tandis que tout résultat positif pour l’Italie serait une bonne nouvelle en vue de la fin de cette campagne de qualif’. D’entrée, les Anglais mettent le pied sur le cuir mais peinent à véritablement inquiéter Gianluigi Donnarumma, capitaine des Azzurri ce mardi soir à Londres. À l’inverse, la première incursion italienne sera tranchante : sur une action démarrée côté gauche qui termine côté droit, Giovanni Di Lorenzo adresse un centre parfaitement repris par Gianluca Scamacca (0-1, 15e).

L’ancien buteur des Hammers n’est pas loin du doublé quelques minutes plus tard, mais sa tentative file hors-cadre. Le show Jude Bellingham peut alors commencer : en chopant à la volée deux contres favorables, le buteur (oui, oui) du Real provoque un pénalty concédé par Di Lorenzo et transformé par Harry Kane (1-1, 32e). Juste avant la pause, le jeune Destiny Udogie fait passer une frayeur mais tombe sur un Jordan Pickford impérial : l’Angleterre est virtuellement qualifiée à la pause.

Bellingham et Kane font exploser l’Italie

Au retour des vestiaires, il faut attendre un petit quart d’heure pour voir Bellingham reprendre la barre du pavillon anglais. D’un tacle rageur devant sa surface, puis d’une remontée de balle remarquable, c’est encore lui qui sert Marcus Rashford qui s’en va punir la fébrilité défensive italienne d’un joli tir hors de portée de Donnarumma (2-1, 57e).

L’Italie est assommée, et va terminer totalement KO : entré en jeu, Alessandro Bastoni se fait manger par Kane qui évite ensuite le retour de Scalvini pour s’en aller fusiller le gardien du PSG (3-1, 77e). Wembley se met à chanter God Save the King, à juste titre, car ses héros verront l’Allemagne et sont au-dessus, bien au-dessus, d’une Nazionale qui va s’offrir un nouveau mois de novembre sous tension.

Angleterre (4-2-3-1): Pickford – Walker, Stones (Guehi, 63e), Maguire, Trippier – Phillips (Henderson, 69e), Rice – Rashford, Bellingham (Grealish, 85e), Foden – Kane. Entraîneur : Gareth Southgate.

​ Italie (4-3-3): Donnarumma – Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi (Bastoni, 63e), Udogie (Dimarco, 63e) – Frattesi, Cristante, Barella – Berardi (Raspadori, 78e), Scamacca (Kean, 63e), El Shaarawy (Orsolini, 87e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

L'Angleterre, sur la route de Maddison