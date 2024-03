Devant dès la 3e minute, l’Italie domine l’Équateur

Équateur 0-2 Italie

Buts : Pellegrini (3e) et Barella (90e+4)

Oui, il y avait du football ce dimanche !

Et Lorenzo Pellegrini avait manifestement envie que les amateurs de ballon rond passent une bonne soirée, vu la manière dont il l’a démarrée : lors du match amical opposant l’Équateur à l’Italie, le joueur de la Roma n’a eu besoin que de trois minutes pour expédier une sublime demi-volée au fond des filets de Javier Burrai et lancer son équipe vers le chemin de la victoire. Federico Dimarco et Nicolò Zaniolo ont rapidement voulu imiter leur partenaire, mais ils ne se sont pas montrés assez précis pour faire le break. Au retour des vestiaires, c’est Giacomo Raspadori qui a raté une nouvelle occasion de tuer le suspense en envoyant une tête trop molle.

En face, la Tri n’est quant à elle absolument pas parvenue à se créer des situations dangereuses. Si bien que défensivement, et malgré une possession de balle largement en sa défaveur dans le second acte, la Nazionale a semblé très sereine. Jusqu’à cette occasion pour Gonzalo Plata, auteur de la seule frappe cadrée des siens (contre quatre adverses) en dix tentatives (contre neuf) et qui a enfin donné un peu de travail à Guglielmo Vicario (pour une fois titulaire, à la place du légendaire Gianluigi Donnarumma). Finalement, Nicolò Barella a terminé le travail dans le temps additionnel au bout d’un contre bien mené.

Une rencontre qui s’est achevée d’aussi belle façon qu’elle n’a débuté, ou presque.

