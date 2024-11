Luis Suárez prolonge l’aventure à Miami

Sur les marches de Mascherano.

Luis Suárez prolonge l’aventure floridienne jusqu’en décembre 2025. À 37 ans, El Pistolero prouve qu’il n’est pas seulement venu pour une retraite dorée. En une seule saison, l’Uruguayen a empilé 25 pions en 37 matchs toutes compétitions confondues. De quoi convaincre les dirigeants de l’Inter Miami de lui offrir une année supplémentaire. Et si le titre leur a échappé cette année, l’objectif est limpide : aller chercher la consécration en 2025.

L’annonce officielle ? Sobre mais efficace : « El Pistolero se queda 🇺🇾🧉», écrit l’Inter Miami sur X. Pas question de diminuer la colonie d’anciens du Barça dans un club où Javier Mascherano est arrivé sur le banc, alors que Lionel Messi, Sergio Busquets et donc maintenant Luis Suárez sont liés au club floridien jusqu’au 31 décembre 2025 (en plus de Jordi Alba dont le bail court encore jusqu’à fin décembre).

El pistolero se queda 🇺🇾🧉

Legendary Uruguayan striker, @LuisSuarez9 has signed a contract extension through the 2025 MLS season! Seguimos soñando 🩷🖤✨

Details: https://t.co/x0F5AzFrVf pic.twitter.com/2sHYMqRTDs

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 27, 2024