Lionel Messi remporte le trophée des trophées

Celui là, il ira bien sur l’étagère à côté de la télé.

Lionel Messi est un extra-terrestre mais ça on le sait déjà. Et même quand il ne remporte pas de compétition, la Pulga obtient quand même des trophées. Le dernier en date ? Celui du quotidien sportif espagnol Marca, qui lui a décerné le trophée du joueur ayant remporté le plus de titres dans l’histoire, soit 102 au total, jeudi à Miami.

Un titre tout simplement « inaccessible », et c’est d’ailleurs ce terme qui apparaît ce vendredi sur la une du journal espagnol. « J’ai pu réaliser bien plus que ce dont j’avais rêvé quand j’étais enfant. J’ai pu réaliser le plus grand rêve de tout joueur, qui est de gagner une Coupe du monde, le trophée que nous voulons tous, a déclaré l’Argentin au média espagnol. J’ai eu la chance de remporter de nombreux titres dans le club de ma vie, qui est Barcelone. J’ai aussi gagné des titres avec Paris, je suis allé là-bas et j’ai gagné des titres. »

« J’espère pouvoir continuer à jouer à ce niveau pour me sentir bien »

Et du coup, le Mondial 2026 ? « J’espère pouvoir continuer à jouer à ce niveau pour me sentir bien et être heureux parce que quand je me sens bien et que je peux profiter de ce que je fais, je suis heureux. La vérité est que mon objectif n’est pas d’arriver mais de vivre au jour le jour et d’être bien. »

Vivement que quelqu’un crée le trophée pour le joueur ayant remporté le moins de titres dans l’histoire, pour qu’Harry Kane le rate aussi.

