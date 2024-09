Messi de retour avec un doublé pour l’Inter Miami

Le retour de la chèvre.

De retour sur les prés de MLS après sa méchante entorse subie en finale de la dernière Copa América, Lionel Messi s’est fendu d’un doublé contre le Philadelphia Union, permettant à l’Inter Miami de poursuivre sa domination sur le championnat nord-américain, à six journées de la fin de la saison régulière. Après deux mois d’absence, La Pulga a d’abord mis un défenseur dans le vent sur un crochet du gauche dont il a le secret, égalisant ainsi à 1-1.

LIKE HE NEVER LEFT.

Leo Messi finds the equalizer for @InterMiamiCF in style. pic.twitter.com/sC08aAVGWI

— Major League Soccer (@MLS) September 15, 2024