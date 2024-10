Les autres trophées ridicules à créer pour Lionel Messi

Avec 30 buts de Lionel Messi encaissés, le club andalou est la victime préférée de l’Argentin. Alors autant marquer le coup avec une belle cérémonie dans son jardin secondaire, à Ramón Sánchez Pizjuán.

Parce que bon, même si Ángel Di María et Marcelo Bielsa sont les idoles de Rosario Central et Newell’s Old Boys et que Lionel Messi n’a jamais joué dans un des deux clubs de sa ville natale, il y est quand même la plus grande légende.

Parce que sur l’étagère, ça commence à faire beaucoup d’or et que c’est l’étape d’après.

Parce qu’entre nous, les interviews, c’est bien plus compliqué que de dribbler cinq joueurs pour Léo.

Pablo Giralt to Messi: “I've dreamed of doing this all my life, but I never thought I would be lucky”…

And the reaction from Leo Messi 😭♥️.

pic.twitter.com/BeDPMh67wF

— Sara 🦋 (@SaraFCBi) October 21, 2022