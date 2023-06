Mbappé rend hommage à Messi

La Coupe du monde est digérée ?

Ce samedi 24 juin, Lionel Messi fête ses 36 bâtons. Au milieu de tous les messages d’anniversaire et d’hommage qu’a pu recevoir la Pulga, l’un d’eux a retenu l’attention : celui de Kylian Mbappé, qui sur Instagram, a couvert de louanges son désormais ex-coéquipier. « Joyeux anniversaire légende, écrit Kyks (enfin, son community manager). Je te souhaite la meilleure journée possible avec ta famille et tes amis. Merci pour ces deux années ensemble à Paris, j’ai beaucoup appris de toi en tant que joueur, partenaire, adversaire et homme. Rien que pour cela, je suis reconnaissant. Bonne chance dans ta nouvelle aventure. » Et en espagnol s’il vous plaît… Florentino Pérez aime ça.

Le meilleur cadeau d’anniversaire reste la signature de son pote Sergio Busquets avec lui à l’Inter Miami.

