Les Argentins du Racing Club remportent la Copa Sudamericana

Une Albiceleste qui bat des Bleus, on connaît.

Dans un stade General Pablo Rojas d’Asunción (Paraguay) acquis à la cause argentine, le Racing Club de Avellaneda a disposé des Brésiliens de Cruzeiro (3-1) pour remporter la Copa Sudamericana – équivalent de la Ligue Europa. Une affaire pliée en 20 minutes, puisque Gastón Martinera a d’abord ouvert le score grâce à un centre chanceux, envoyé dans le but (15e), suivi d’Adrián Martínez (20e), oublié au second poteau sur le service de Maximiliano Salas. Au retour des vestiaires, Kaio Jorge (ex-Juventus) a bien redonné espoir aux siens en terminant le joli slalom de Matheus Henrique (52e), mais l’entrant Roger Martínez a scellé l’issue, en marquant en face à face dans le temps additionnel (90e+5).

Le Racing Club remporte donc la première Copa Sudamericana de son histoire. Il s’agit de son deuxième sacre continental, après la Copa Libertadores glanée en 1967 (accompagnée d’une victoire en Coupe intercontinentale, ancêtre de la Coupe du monde des clubs, contre le Celtic). Les Ciel et Blanc deviennent également la huitième équipe argentine à gagner cette Sudamericana, succédant à Defensa y Justicia, dernier vainqueur du pays. C’était en 2020.

L’Argentine qui gagne, c’est devenu une sacrée habitude.

Un joueur brésilien expulsé au bout de seulement trois secondes de jeu