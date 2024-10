Un mort après une bagarre entre les supporters de Palmeiras et Cruzeiro

Une soirée qui vire au drame. Ce dimanche, aux alentours de cinq heures du matin, des supporters de Cruzeiro ont été pris dans une embuscade tendue par des ultras de Palmeiras. Au cours de l’affrontement, deux cars ont été attaqués : l’un a été incendié et l’autre caillassé.

La police dénombre un mort et 17 blessés – tous des supporters de Cruzeiro –, dont certains dans un état grave. La victime avait 30 ans, et occupait une place importante dans l’un des groupes de supporters du club. Pour rappel, il s’agit de deux clubs rivaux depuis plusieurs décennies.

⚠️ Situação do ônibus da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, após a emboscada da Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras.

