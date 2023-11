Des fans de Cruzeiro et de Coritiba descendent sur la pelouse en plein match pour en découdre

La commission de discipline brésilienne a pas mal de boulot en ce moment.

La fin du championnat brésilien approche et la course au maintien commence à se tendre. Ce samedi, Coritiba, 19e sur 20, recevait Cruzeiro, 17e et premier relégable, pour un match de la peur. Largué au classement, avec onze points de retard sur le 16e avant cette rencontre, Coritiba devait absolument s’imposer… Chose faite puisqu’un but de Robson à la 90+1e a permis aux locaux d’enchaîner un second succès consécutif. Mais cette ouverture du score tardive a eu le malheur de faire disjoncter les fans de Cruzeiro, dont certains sont carrément entrés sur la pelouse.

momento em que a torcida do cruzeiro invade o gramado logo em seguida a torcida do coritiba vai atrás e começa a brigapic.twitter.com/46LsPmCdPv — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 11, 2023

Furieux, quelques supporters de Coritiba pénètrent également sur le pré pour en découdre, puis c’est l’inévitable bagarre générale. L’arbitre arrête alors la rencontre et la police doit intervenir pour disperser les belligérants. Une seule personne aurait été prise en charge par les secouristes, mais l’on ne sait pas encore si c’est à cause de la baston, ou bien une crise de panique.

Cruzeiro pourrait rappeller R9 pour dépanner.

