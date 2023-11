Le président de la fédération brésilienne attaque John Textor pour diffamation

Un président ne devrait pas dire ça.

Auteur d’une diatribe remarquée à l’issue de la défaite de Botafogo contre Palmeiras, John Textor va devoir rendre des comptes. Le président de la fédération brésilienne, Ednaldo Rodrigues, a déposé une plainte contre le propriétaire du club alvinegro pour calomnie et diffamation. Textor avait hurlé à la corruption, en exigeant la démission du boss de la CBF. « Le monde entier l’a vu, ce n’est pas un carton rouge, avait-il déclaré, en contestant l’expulsion d’Adryelson. C’est de la corruption, c’est du vol. S’il vous plaît, Ednaldo, donnez-moi une amende, mais vous devez démissionner demain matin. Ce championnat est devenu une blague. » Textor a déjà été suspendu pour une durée de 30 jours au Brésil.

Tive acesso à ação do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, contra John Charles Textor, dono da SAF do Botafogo. Mandatário da Confederação processou o norte-americano foi calúnia e difamação (arts. 138 e 139 do Código Penal). Caso corre na Justiça do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/oeUWQByWSX

— Francisco De Laurentiis (@f_delaurentiis) November 10, 2023