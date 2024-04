Brésil : John Textor parle encore de corruption

Voilà un domaine dans lequel John Textor sait maintenir un équilibre.

Déjà bruyant sur le sujet à plusieurs reprises, le président de Botafogo a de nouveau évoqué les soupçons de corruption concernant le championnat brésilien. Au cours d’une commission parlementaire enquêtant sur de possibles manipulations de résultats, le propriétaire de l’Olympique lyonnais n’a ainsi pas changé de discours : « Il faut nettoyer le football brésilien. Ce que nous avons découvert n’est pas différent du reste du monde. De la Belgique, de la France… De toute l’Europe. La manipulation des résultats est une réalité. »

« Si je fais ça pour vendre mes parts ? Avec tout le respect que je vous dois, c’est la question la plus stupide qui puisse exister, a aussi balancé sans ambages l’Américain à destination de Romário, l’ancien footballeur international étant désormais sénateur de la République. Si je voulais vendre, je ne dirais pas les mauvaises choses qu’ils font ici et je ne parlerais pas de corruption. Je ne vendrais jamais une entreprise de cette façon, j’ai été aussi transparent que possible. »

Tout ça, avec le bras en écharpe.