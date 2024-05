Le Havre bat Strasbourg et se relance dans la course au maintien

Le Havre 3-1 Strasbourg

Buts : Kechta (23e et 65e) et Ayew (90e+6) pour Le Havre // Guilbert (85e) pour Strasbourg

Enfin une victoire, et elle arrive à point nommé !

Sur une série de six matchs sans succès en championnat et n’ayant gagné qu’une seule fois sur ses quatorze dernière parties (pour neuf défaites) toutes compétitions confondues, Le Havre s’est relancé dans la course au maintien en battant Strasbourg à domicile lors de la 32e journée de Ligue 1. Grâce à un doublé signé Yassine Kechta, auteur d’une belle tête plongeante au bout d’une action collective tout aussi jolie à la 23e minute puis d’un nouveau coup de casque sur un centre de Josué Casimir, les locaux ont en effet dominé les Alsaciens pour remonter provisoirement à la quatorzième place du classement en attendant les rencontres de Nantes (quinzième, à égalité de points) et de Metz (seizième, trois unités de retard).

En première période, et malgré une barre transversale touchée par Gautier Lloris, les visiteurs ont pourtant eu des occasions : Andrey Santos et Dilane Bakwa n’ont par exemple pas trouvé le cadre, tandis qu’Étienne Youté a sauvé son camp devant Emanuel Emegha. Même chose en seconde mi-temps, même si Abdoulaye Touré aurait pu faire le break plus tôt et si André Ayew a alourdi le score en faveur du Hac dans le temps additionnel : Bakwa a manqué de spontanéité pour égaliser, alors qu’Arthur Desmas a dû s’employer sur une tentative d’Emegha. Finalement, les Normands n’ont pas su tenir leur clean-sheet face à un RCSA trop imprécis et pas assez juste techniquement pour récupérer le nul puisque Guilbert a marqué en reprenant un corner de Bakwa sur la fin.

Peut-être que Sanjin Prcic aurait pu aider son ancien club, qui se morfond en treizième position…