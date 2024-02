Pronostic Strasbourg Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Strasbourg à bon port contre Le Havre

Parmi les affiches entre équipes de l’élite lors de ces 8es de finale de la Coupe de France, nous avons ce Strasbourg – Le Havre. La formation alsacienne est sur une bonne période malgré sa défaite du week-end dernier contre le PSG (1-2). Lors de ce match, les hommes de Vieira n’ont pas démérité mais ont fait face à l’efficacité parisienne. Avant ce revers, le Racing avait aligné 8 matchs toutes compétitions confondues sans le moindre revers. A la faveur de cette dynamique, le club alsacien se retrouve en 10e position du classement avec 9 points de plus que le 1er relégable. En Coupe de France, les Strasbourgeois sont allés chercher leur qualification sur la pelouse d’Avoine puis de Clermont. Lors du mercato hivernal, le Racing a perdu son excellent portier Sels parti à Nottingham, mais a reçu le renfort d’Andrey Santos, arrivé de Chelsea.

De son côté, le Havre se comporte bien pour son retour dans l’élite. A l’image de ce qu’il avait démontré l’an passé, le HAC s’appuie sur son collectif pur accrocher des résultats. Le week-end dernier, les havrais ont une nouvelle fois étonné en tenant tête à l’AS Monaco (1-1) à Louis II. En obtenant ce nul, la formation normande reste invaincue en 2024. Lors des deux tours précédents, les hommes de Luka Elsner avaient fait le job face à des équipes évoluant dans les divisions inférieures, Caen et Châteauroux. Pour ce déplacement en Alsace, Mohamed Bayo effectue son retour après son élimination de la CAN et apporte un poids offensif supplémentaire. Cependant, dans une Meinau en ébullition, Strasbourg devrait faire le nécessaire pour se défaire du Havre qui est souvent très accrocheur à l’extérieur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

