Strasbourg et Toulouse enchaînent, Lens relève la tête

Grâce à leurs succès face à Nantes et Brest, Strasbourg et Toulouse signent une deuxième victoire consécutive pour commencer la saison. Opposé au Havre, Lens s’est rebiffé et l’emporte pour la première fois.

Lens était frustré de sa défaite initiale face à Lyon, alors Lens s’est bien rattrapé au Havre. Victorieux en Normandie (1-2), le Racing a pu compter sur la première titularisation de Florian Thauvin depuis son retour, mais surtout sur un Wesley Saïd décisif à la finition et à la passe. Car si Le Havre rentre mieux dans la rencontre et sollicite les gants de Robin Risser à plusieurs reprises, c’est bien Lens qui ouvre le score après un penalty gratté dès les premières minutes et transformé par Saïd (0-1). Sur le front de l’attaque, Ally Samatta a beau se montrer, il ne parvient pas à faire trembler les filets, tout comme le remuant Yassine Kechta.

Finalement, sur une transition rapide, Saïd, dans tous les bons coups, a le nez creux et temporise pour servir Rayan Fofana, auteur de son premier but en Ligue 1 (0-2). Si Le Havre réclame par la suite un péno à son tour, il ne l’obtient étonnamment pas, pour une main pourtant assez claire dans la surface lensoise, mais réduit tout de même la marque par l’intermédiaire de Fodé Doucouré (1-2), auteur lui aussi de son premier pion dans l’élite d’une sublime reprise de volée, déviée au dernier moment par Ruben Aiguilar devant Risser. À la pause, Lens tient les trois points, et ça suffira, puisque le deuxième acte voit clairement la rencontre baisser en intensité et Lens l’emporter.

Emegha et Magri superstars

Trois jours après un nul frustrant face à Brøndby, la Meinau retrouvait ses protégés face à Nantes pour tenter de glaner un deuxième succès consécutif en Ligue 1, c’est chose faite ! Grâce à un but du nouveau capitaine Emanuel Emegha, le Racing s’impose aux forceps face à une équipe de Nantes qui s’incline une nouvelle fois sur la plus petite des marges (1-0). Pourtant, les Ligériens se sont présentés avec de bien meilleures intentions que face au PSG, avec un Mathis Abline une nouvelle fois remplaçant, tout comme Emegha dans le camp d’en face. Si la première banderille de l’après-midi est à mettre au crédit des Ultra Boys 90, qui fêtent leurs 35 ans, on voit surtout beaucoup la nouvelle pépite alsacienne, Kendry Páez, briller sur son côté droit. C’est toutefois Françis Coquelin qui allume la mèche sur une grosse frappe après un corner, sans réussite, alors que Joaquín Panichelli est à deux doigts de profiter d’une bévue d’Anthony Lopes, là encore sur corner.

Ce tifo de fou des UB90 pour le match du Racing contre Nantes 😍😍😍💙🤍 #RCSA #RCSAFCN #Strasbourg pic.twitter.com/q4yftyUxfz — Julien Ricotta (@julienricotta) August 24, 2025

À la pause, les deux équipes sont dos à dos, alors Luis Castro Castro et Liam Rosenior décident de lancer Abline et Emegha. Sauf que pour les Canaris, au-delà de l’entrée en jeu de Youssef El Arabi en fin de rencontre, la vraie satisfaction s’appelle une nouvelle fois Yassine Benhattab. Dans tous les bons coups, l’ancien d’Aubagne montre qu’il faudra compter sur lui cette saison et met le feu dans son couloir. Malheureusement pour lui, il reste 10 minutes et c’est l’heure du Emegha time ! Le Néerlandais commence son show par le raté de l’année, seul devant le but, en manquant le cadre de façon incompréhensible, avant d’ouvrir le score presque dans la foulée, d’une tête clinique sur un service parfait de Dilane Bakwa (1-0), qui reprend ses bonnes habitudes (9 passes décisives l’an dernier, déjà 2 cette saison). Il faut même la main ferme d’Anthony Lopes pour éviter le doublé de l’attaquant quelques minutes plus tard, mais le plus dur est fait, le Racing est enfin devant. Le score ne bougera plus, et voilà Strasbourg avec déjà deux succès pour commencer la saison, tout le contraire de Nantes, qui stagne toujours.

Du côté du Stadium enfin, Toulouse s’est offert une nouvelle victoire et un début de saison en trombe. Pourtant en début de rencontre, le plus en vue s’appelle Mama Baldé. Joueur le plus dangereux sur la pelouse, l’ancien Lyonnais pousse Guillaume Restes à une belle envolée, sous les yeux du nouveau venu, Joris Chotard, entré en jeu pour les 20 dernières minutes. Sauf qu’à force de dominer sans vraiment se montrer tranchant, Brest s’expose et laisse le Téfécé montrer le bout de son nez devant son public. Si les têtes de Mario Sauer et Aron Dønnum ne font que frôler le poteau et fracasser la barre, on sent les locaux mieux dans leurs baskets avant la pause. Un sentiment confirmé par un homme : Frank Magri. Auteur d’un doublé en même pas 15 minutes entre la 52e (1-0) et la 65e minute (2-0), l’attaquant camerounais profite par deux fois de la faiblesse inquiétante de la charnière Le Cardinal-Chardonnet, et de la main pas très ferme de Radoslaw Majecki, pour mettre son équipe sur la voie du succès. Alors que Brest s’inquiète de son arrière-garde et de ses cinq buts encaissés en deux rencontres, voilà que Toulouse pointe déjà à six points après deux journées et pourra accueillir le PSG sereinement la semaine prochaine du haut de sa deuxième place. Brest n’a qu’un point et flirte avec la zone de relégation.

Le Havre 1-2 Lens

Buts : Doucouré (45e+3) pour le HAC // Saïd (9e, SP) et Fofana (40e) pour les Sang et Or

Strasbourg 1-0 Nantes

But : Emegha (81e) pour le Racing

Toulouse 2-0 Brest

Buts : Magri (52e et 65e) pour le Téfécé

