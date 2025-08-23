S’abonner au mag

Brest tient déjà son remplaçant pour Mahdi Camara

Le juste milieu ?

Orphelin de Mahdi Camara, parti à Rennes juste avant la reprise de la Ligue 1, Brest tient son successeur. Les Ty Zef ont en effet annoncé ce samedi la signature de Joris Chotard, qui débarque de Montpellier pour quatre saisons contre un chèque d’environ quatre millions d’euros.

L’international Espoirs quitte donc son club formateur après 190 rencontres disputées sous le maillot héraultais. Selon Le Télégramme, il est qualifié et pourrait faire ses débuts dès ce dimanche, sur la pelouse de Toulouse.

Quoi de mieux pour débuter qu’un choc chez son ancien ennemi juré ?

TB

