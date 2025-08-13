S’abonner au mag

Mahdi Camara à Rennes, c’est officiel

Mahdi Camara à Rennes, c&rsquo;est officiel

Il Mahdi oui.

Comme attendu ces dernières heures, Mahdi Camara reste en Bretagne. En partance pour Nice, le milieu de terrain brestois s’est finalement engagé avec le Stade rennais pour quatre saisons, contre un chèque estimé à huit millions d’euros.

Un nouveau renfort de poids pour les Rouge et Noir, qui se sont déjà offert Valentin Rongier pour renforcer leur entrejeu cet été, en plus de Quentin Merlin et Przemyslaw Frankowski dans les couloirs.

La recette du renouveau dans la capitale de la Bretagne ?

Habib Beye se réjouit de la direction prise par le mercato rennais

