S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Rennes grille la priorité à Nice pour un milieu de terrain

ARM, avec CG
Rennes grille la priorité à Nice pour un milieu de terrain

Sale soirée pour Nice.

Il était à ça de quitter le soleil breton pour celui de la Côte d’Azur. Finalement, Mahdi Camara risque de rester un peu plus longtemps sur le massif armoricain. Le milieu du Stade brestois devrait s’engager avec le Stade rennais dans les prochaine heures, selon les informations de RMC Sport que So Foot est en mesure de confirmer.

L’OGC Nice était pourtant en discussions avancées avec le joueur, mais le forcing des dirigeants rennais et les conditions financières ont fait pencher la balance en faveur des Rouge et Noir.

Un milieu de terrain bien garni à Rennes

Mahdi Camara s’est mis d’accord avec le (nouveau) club breton pour un contrat de quatre ans. À 27 ans, l’ancien Stéphanois aux 182 apparitions en Ligue 1 est donc parti pour rester dans notre beau championnat français. Arrivé à Brest en 2022, il est devenu un cadre du vestiaire brestois au fil des saisons.

Il va venir renforcer un milieu de terrain déjà bien garni à Rennes, avec Valentin Rongier, Seko Fofana ou encore Djaoui Cissé. Sans oublier Fabian Rieder, toujours présent au club, ou encore Jordan James, qui pourrait prendre la direction de Parme, comme annoncé par Ouest-France, d’ici la fin du mercato. Le chantier reste en revanche entier dans le secteur offensif, où le Stade rennais espère deux renforts, alors qu’Arnaud Kalimuendo est encore et toujours sur le départ, à condition de recevoir une offre concrète.

Une vingtaine de départs en un seul été, c’est ce qu’on appelle une belle opération dégraissage.

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1

ARM, avec CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Logo de l'équipe Nice
Nice couche Rennes
  • Ligue 1
  • J16
  • Nice-Rennes (3-2)
Nice couche Rennes

Nice couche Rennes

Nice couche Rennes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 19h
137
188

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine