Rennes grille la priorité à Nice pour un milieu de terrain

Sale soirée pour Nice.

Il était à ça de quitter le soleil breton pour celui de la Côte d’Azur. Finalement, Mahdi Camara risque de rester un peu plus longtemps sur le massif armoricain. Le milieu du Stade brestois devrait s’engager avec le Stade rennais dans les prochaine heures, selon les informations de RMC Sport que So Foot est en mesure de confirmer.

L’OGC Nice était pourtant en discussions avancées avec le joueur, mais le forcing des dirigeants rennais et les conditions financières ont fait pencher la balance en faveur des Rouge et Noir.

Un milieu de terrain bien garni à Rennes

Mahdi Camara s’est mis d’accord avec le (nouveau) club breton pour un contrat de quatre ans. À 27 ans, l’ancien Stéphanois aux 182 apparitions en Ligue 1 est donc parti pour rester dans notre beau championnat français. Arrivé à Brest en 2022, il est devenu un cadre du vestiaire brestois au fil des saisons.

Il va venir renforcer un milieu de terrain déjà bien garni à Rennes, avec Valentin Rongier, Seko Fofana ou encore Djaoui Cissé. Sans oublier Fabian Rieder, toujours présent au club, ou encore Jordan James, qui pourrait prendre la direction de Parme, comme annoncé par Ouest-France, d’ici la fin du mercato. Le chantier reste en revanche entier dans le secteur offensif, où le Stade rennais espère deux renforts, alors qu’Arnaud Kalimuendo est encore et toujours sur le départ, à condition de recevoir une offre concrète.

Une vingtaine de départs en un seul été, c’est ce qu’on appelle une belle opération dégraissage.

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1