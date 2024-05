Pronostic Le Havre Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match Ligue 1

Un Le Havre – Strasbourg avec des buts de chaque côté

Le Havre est récemment tombé dans la zone de relégation pour la première fois de la saison. Luka Elsner ne s’est pas affolé et sait que tout reste possible lors des dernières rencontres puisque la partie basse du tableau en Ligue 1 est extrêmement serrée. Le week-end dernier, les Normands ont failli réaliser une opération inattendue en s’imposant au Parc des Princes. Profitant d’une équipe remaniée, le club normand s’est retrouvé à mener de 2 buts à 10 minutes de la fin. Finalement, les Havrais n’ont pas su contenir le coup d’accélérateur des Parisiens qui ont réussi à égaliser dans le temps additionnel (score final 2-2). Néanmoins, le point pris fait le plus grand bonheur du HAC car il lui permet de sortir de la zone rouge. Actuellement, le HAC est en 15e position avec le même nombre de points que Metz et seulement 3 et 4 de plus que Lorient et Clermont. Conscient qu’un succès ce samedi leur permettrait de mettre la pression sur les Lorrains, le Havre ne veut pas manquer ce rendez-vous. Le week-end dernier, les Ayew ou Sabbi ont brillé au Parc des Princes et espèrent en faire de même au Stade Océane.

En face, Strasbourg n’est pas officiellement maintenu mais semble sur la bonne voie. En effet, le Racing compte 7 points de plus que son adversaire du jour. Les hommes de Vieira vont donc tout mettre en œuvre pour réussir leur objectif maintien et s’offrir deux derniers matchs tranquilles. Equipe de série, le club alsacien avait connu un bon passage avant de s’incliner lors de ses 2 derniers matchs face à Lille (1-0) et contre Nice (1-3) le week-end dernier à la Meinau dans un match intéressant de la part des Strasbourgeois. Buteur contre les Aiglons, Bakwa a confirmé son statut de meilleur joueur du club strasbourgeois. Vieira attend en revanche plus des Emegha ou Gameiro, tandis qu’Angelo est toujours blessé. Cette confrontation entre Havrais et Strasbourgeois devrait nous offrir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté.

