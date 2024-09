Pronostic Le Havre Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille, un nouveau départ au Havre

Après plusieurs années passées en Ligue 2, Le Havre a retrouvé l’élite du football français l’an dernier et est parvenu à se maintenir. Pour arriver à conserver sa place, le club doyen a lutté toute la saison. Cet été, le grand artisan de la montée et du maintien, Luka Elsner a décidé de partir vers un nouveau challenge à Reims. Les dirigeants normands ont ensuite misé sur Didier Digard, passé par Nice. Le club normand est soumis à de fortes contraintes, car il a été lésé sur la répartition des droits TV. Contraint à un recrutement restrictif, le HAC s’est incliné lors de la première journée face au PSG (1-4) avant de se reprendre contre Saint-Étienne et Auxerre. Depuis, les Havrais ont été battus par Toulouse (2-0) et Monaco (3-1). Depuis le match au Stadium, la formation havraise a retrouvé son attaquant Sabbi, auteur d’une bonne saison dernière.

En face, Lille a réalisé un exercice complet l’an passé pour accrocher une place en barrage de la Ligue des champions. La formation nordiste a passé ce cap en sortant le Fenerbahçe et le Slavia Prague. Finalement, pour son premier match de LDC, le LOSC s’est incliné contre le Sporting Portugal (2-0), dans une rencontre marquée par l’expulsion d’Angel Gómez. Sur la scène nationale, la bande de Genésio a très bien débuté en dominant Reims et Angers. Depuis, les Nordistes ont coincé en perdant deux fois contre le PSG et Saint-Étienne. Lors de la dernière journée, les Lillois sont très bien rentrés dans leur match en marquant deux fois par Zhegrova. La suite fut plus délicate face à une formation de Strasbourg entreprenante. Finalement, les Nordistes s’en sont bien sortis en égalisant sur penalty par Jonathan David. Sous pression, Genésio joue gros lors de ce déplacement au Havre. Revigorée par son égalisation face au Racing Club de Strasbourg, Lille semble en mesure de s’imposer face à des Havrais pas au mieux.

