Genesio après Lille-Le Havre : « J’aurais pu me remplacer à la mi-temps »

Honnête.

Le LOSC est globalement passé à côté de son match, samedi soir à la maison face au Havre (1-2), quatre jours après s’être déjà viandé, en Coupe de France contre une Ligue 2, Dunkerque, là aussi devant son public (1-1, 4-5 TAB). Après le revers contre le HAC, l’entraîneur lillois Bruno Genesio a fait amende honorable.

— Téléfoot (@telefoot_TF1) February 9, 2025

« Le match le plus mauvais depuis le début de saison »

« On peut trouver plein d’explications à tout, mais ce qui est clair, c’est qu’on est tous passés au travers de ce match, moi le premier, parce que j’aurais pu me remplacer à la mi-temps, a-t-il confessé. C’était peut-être le match le plus mauvais qu’on a fait depuis le début de saison. On peut imaginer que la frustration (l’élimination face à Dunkerque) a laissé des traces. Je pense aussi que c’est l’histoire d’une équipe qui a des trous d’air au cours d’une saison. »

Les Lyonnais s’en régalent.

Le HAC gifle Lille