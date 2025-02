Le HAC gifle Lille

Lille 1-2 Le Havre

Buts : Akpom (90e+7) pour Lille // Hassan (38e) & Soumaré (56e) pour Le Havre

Décidément, Lille aime créer la surprise cette saison.

Déjouant les pronostics en Ligue des champions avec des résultats inattendus contre des clubs européens bien plus gros que lui, le LOSC apprécie également les déceptions qui étonnent tout le monde. Capables de se faire éliminer en Coupe de France par Dunkerque, pensionnaire de deuxième division, les Dogues ont ainsi poursuivi leur semaine dans le même sens : archi favoris contre Le Havre, les hommes de Bruno Genesio se sont pourtant laissé piéger lors de la 21e journée de Ligue 1 en s’inclinant devant un candidat à la descente (1-2), et passent en conséquence en cinquième position. Grâce à cette belle performance, le HAC reprend quant à lui espoir dans sa mission survie (avant-dernier avec un point de retard sur Saint-Étienne et trois sur le Stade rennais, qui ont cependant un match supplémentaire à disputer).

https://twitter.com/DAZN_FR/status/1888319105595215942

Un montant et un pion pour Soumaré

Ahmed Hassan a d’abord ouvert le score peu avant l’entracte d’un enroulé inspiré (0-1, 38e), alors qu’Issa Soumaré, qui a également touché la barre transversale, a fait le break après la pause à la suite d’un corner mal repoussé (0-2, 58e). Mais le relégable peut aussi être satisfait de son acharnement défensif, la bande de Didier Digard ayant longtemps fait le dos rond sous les coups de pression offensifs adverses. Avec, par exemple, Loïc Nego qui a sauvé son camp sur une frappe de Jonathan David. De son côté, Mathieu Gorgelin s’est parfaitement interposé quand l’attaquant canadien a cru réduire la marque de la tête. Sur la fin, l’outsider aurait même pu faire de nouveau trembler les filets par Yanis Zouaoui ou Étienne Youté. Finalement, c’est la recrue lilloise Chuba Akpo qui a planté le dernier pion de la partie en profitant d’une erreur de Youté (1-2, 90e+7)…

… pour rien, ou presque !

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Meunier, Mandi, Alexsandro, Gudmundsson (Bakker, 66e) – B. André, And. Gomes (E. Mbappé, 46e) – Cabella (Bouaddi, 46e), Haraldsson, Sarhaoui (Akpom, 46e) – David. Entraîneur : Pep Genesio.

Le Havre (4-4-2) : Gorgelin – Nego, Youté, G. Lloris, Zouaoui – Mwanga (M. Bodmer, 85e), M. Diawara (A. Ayew, 76e), Kechta, I. Soumaré (T. Pembélé, 85e) – Casimir (Housni, 90e+5), Hassan (R. Ndiaye, 76e). Entraîneur : Didier Digard.

